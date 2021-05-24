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Автор Антон Куликов

"Малограмотный в Кремле": Жириновский об "ошибке Сталина"

Общество

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не остался в стороне от дискуссий относительно того, насколько полно и правильно преподают историю в российских учебных заведениях. Правда, его "пять копеек" по этой теме довольно, скажем так, специфичны.

"Малограмотный в Кремле": Жириновский об "ошибке Сталина"

"Малограмотный в Кремле"

В эфире радиостанция "Говорит Москва" Владимир Вольфович обрушился с критикой на И. В.Сталина. В частности, одной из его ошибок лидер ЛДПР назвал стремление Сталина открыть Второй фронт.

"Ведь это ошибка Сталина была. Зачем он требовал открывать второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном. Мы летом 1944 года уже стояли в Европе. Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени", — заявил Жириновский, добавил, что "малограмотный человек сидел в Кремле”.

При этом, по мнению Владимира Вольфовича, после окончания войны Советскому Союзу надо было "все ресурсы выкачать из Восточной Европы, все продовольствие, из Германии всю промышленность, Европу раздеть догола и гнать в Россию (тогда еще был Советский Союз) на работы миллионов 30-40".

"Они бы до сих пор должны работать были у нас. Теперь уже их дети работали бы и внуки, и страна была бы как конфетка. А мы что сделали? Поставили свою армию там, коммунистов и их содержим там, а своя страна разоренная. В Германию в 1945, в мае, направляем продовольствие, а наши дети с голоду пухнут. Какой дурак в Кремле мог такое сделать — кормить немцев?", — задался риторическим вопросом лидер ЛДПР.

В общем, Владимир Жириновский себе не изменяет. А что думают на сей счет специалисты?

"Второй фронт ускорил поражение Германии"

По мнению историка Сергея Кудряшова, "победить такую страну как Германия одним было возможно, но очень сложно".

"Без помощи союзников война бы затянулась надолго. Союзники, конечно, нам в этом смысле очень помогли. И с точки зрения материальных ресурсов несомненная помощь. Например, они поставили чуть менее 600 тысяч автомобилей в нашу армию. Они сделали ее намного более мобильнее. Плюс самолеты, танки и так далее. Это совершенно разумная позиция была и Сталина, и не только Сталина, а всего советского правительства", — сказал он "Правде.Ру".

Историк напомнил, что Германия была "мощнейшим государством".

"Американские экономисты посчитали, что если взять весь военный потенциал США за 100%, то 75% всего военного потенциала США было бы направлено на борьбу с Германией. Это колоссальная цифра. Это значит, что если бы американцы не помогали нам, то нам пришлось еще больше производить танков, самолетов, нефти, бензина и так далее. И потом помощь союзников была не только оружием, это были и другие очень важные вещи — медицинские препараты и продовольствие", — отметил Сергей Кудряшов.

"Второй фронт ускорил поражение Германии. Чуть менее 200 дивизий почти постоянно находилось на Восточном фронте. Когда второй фронт открыли, Гитлеру пришлось снимать эти дивизии с Восточного фронта", — сказал историк.

И даже при этом, напомнил Сергей Кудряшов, Третий рейх сопротивлялся еще довольно долго, почти десять месяцев.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы иосиф сталин сергей кудряшов владимир жириновский
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