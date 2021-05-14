"Ваня дошутился": закроет ли Жириновский шоу "Вечерний Ургант"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 14 мая опубликовал в своём телеграм-канале фото кабинета с символикой ЛДПР и пустым креслом, перед которым на столе стоит ноутбук, на крышке которого перечёркнутое фото телеведущего Ивана Урганта. Пост сопровождался подписью: "Ваня дошутился… Уехал закрывать…"

С чего всё началось

Началась эта история несколько дней назад, когда Иван Ургант пошутил в своём шоу о выдвижении рэпера Славы КПСС (Вячеслава Машнова), также известного как Гнойный, в Госдуму от партии "Зелёная альтернатива". Телеведущий прокомментировал заявление рэпера, назвав лидера КПРФ Геннадия Зюганова "Геной КПРФ".

"Сейчас, конечно, интересно, как отреагирует на появление в Госдуме Славы КПСС Гена КПРФ. А почему нет? Он хорош в дебатах, умеет ёмко формулировать мысль, имеет отталкивающую внешность. Он может пойти по спискам ЛДПР", — пошутил Ургант.

Геннадий Зюганов к шутке отнесся спокойно. "…К юмору я отношусь с большим уважением и считаю, что сегодня мне помогают анекдоты и подзатыльники. Подзатыльники — это движение вперёд, хуже, когда по лбу прилетит или под дых", — заявил лидер КПРФ Ura.Ru.

А вот лидер ЛДПР был куда более эмоционален: "Геннадий Андреевич будет ещё много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает!"

Телеведущий прокомментировал заявление Жириновского. Он сказал, что дни телепередачи сочтены, ведь депутат "не будет просто так молоть ерунду". Также ведущий анонсировал эфир с участием Жириновского 14 мая, чтобы "провести торжественное закрытие" телешоу.

И чем продолжилось

К делу подключились "Коммунисты России", которые призвали защитить Ивана Урганта от травли. Попутно досталось внуку лидера КПРФ, депутату Мосгордумы Леониду Зюганову, которого Геннадий Андреевич "нечестно пристроил" в столичный парламент.

"Наша партия призывает защитить ведущего от травли, которую пытаются развязать люди, обладающие, по всей вероятности, слоновьим чувством юмора. Мы считаем, что в преддверии важных выборов в Государственную Думу Леониду Андреевичу (Зюганову) нужно задуматься о своей разрушительной роли в судьбе КПРФ. Как верный последователь своего религиозного деда он должен уйти из политики, сдать партийный билет и депутатский мандат, а затем постричься в монахи, сменив богатый светский образ жизни на келью", — заявил лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин.

Конечно, ничего серьёзного из всей этой истории не последует. Никто никого не закроет, не уволит и т. д. Вообще есть большие сомнения, что все участники говорят всерьёз.

И будет вовсе неудивительно, если Владимир Вольфович и в самом деле объявится в "Вечернем Урганте". Всё же речь об одном из самых рейтинговых шоу Первого канала. Пригодится, особенно в год, когда пройдут выборы в Госдуму.

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