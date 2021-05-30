Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"

Количество тех, кто проголосовал за своего кандидата на предварительном голосовании "Единой России" в Москве, увеличилось на 6 тысяч человек — до 466 тыс., по данным на 15:00, рассказали в Московском городском региональном отделении партии.

"Именно столько москвичей проголосовали за участников предварительного голосования "Единой России", которые представят партию на выборах в Госдуму осенью этого года", — рассказали организаторы первичных выборов.

В партии добавили, что к подсчету голосов приступят уже вечером. Как только процедура завершится во всех регионах страны, будут соединены ключи электронного шифрования. После этого начнется подсчет голосов.

Сегодня последний день предварительного голосования, которое проходит с 24 мая. Выборщики голосуют онлайн — на сайте pg. er.ru. Всего в этом году по Москве участвует свыше 370 человек — тех, кто хочет стать кандидатом от "Единой России” на выборы в Госдуму в сентябре. Сегодня в России это единственная политическая партия, которая проводит открытый отбор потенциальных кандидатов на выборы.

С каждым разом выдвигается все больше общественных деятелей и волонтеров. Как ранее отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, в 2021 году в процедуре участвуют очень компетентные и энергичные претенденты. Итоговый список в Госдуму "Единая Россия” представит в июне.