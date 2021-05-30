EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Австралии обнаружили "шоколадную" лягушку
Тина Канделаки заподозрила Китай в искусственном создании COVID-19
Азиза отказалась тратить на свадьбу с итальянским возлюбленным 15 млн рублей
Видео с "отжигом" Бузовой в Волгограде обсуждают в Сети
Мальта открывает границы: выработан коллективный иммунитет
Принц Уильям опасается новых скандальных заявлений Гарри
Комаровский призвал кормящих грудью женщин сделать прививку от COVID-19
Экономист прогнозирует повышение пенсионных выплат
Борис Джонсон тайно женился на 33-летней Кэрри Саймондс

Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"

Политика

Количество тех, кто проголосовал за своего кандидата на предварительном голосовании "Единой России" в Москве, увеличилось на 6 тысяч человек — до 466 тыс., по данным на 15:00, рассказали в Московском городском региональном отделении партии.

Более 466 тыс. москвичей стали участниками предварительного голосования "ЕР"

"Именно столько москвичей проголосовали за участников предварительного голосования "Единой России", которые представят партию на выборах в Госдуму осенью этого года", — рассказали организаторы первичных выборов.

В партии добавили, что к подсчету голосов приступят уже вечером. Как только процедура завершится во всех регионах страны, будут соединены ключи электронного шифрования. После этого начнется подсчет голосов.

Сегодня последний день предварительного голосования, которое проходит с 24 мая. Выборщики голосуют онлайн — на сайте pg. er.ru. Всего в этом году по Москве участвует свыше 370 человек — тех, кто хочет стать кандидатом от "Единой России” на выборы в Госдуму в сентябре. Сегодня в России это единственная политическая партия, которая проводит открытый отбор потенциальных кандидатов на выборы.

С каждым разом выдвигается все больше общественных деятелей и волонтеров. Как ранее отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, в 2021 году в процедуре участвуют очень компетентные и энергичные претенденты. Итоговый список в Госдуму "Единая Россия” представит в июне.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Елена Проклова раскрыла главную тайну Александра Абдулова
Певица Слава намерена купить крымский отель Софии Ротару
В Австралии обнаружили "шоколадную" лягушку
США взрастили Китай и теперь спасаются "дружбой" с Россией
Тина Канделаки заподозрила Китай в искусственном создании COVID-19
Азиза отказалась тратить на свадьбу с итальянским возлюбленным 15 млн рублей
Видео с "отжигом" Бузовой в Волгограде обсуждают в Сети
Мальта открывает границы: выработан коллективный иммунитет
В чем секрет обаяния "Тетриса"?
Принц Уильям опасается новых скандальных заявлений Гарри
Популярное
Российский шоу-бизнес
Галустян опубликовал номер КВН о Лукашенко и допросе спецслужб

Юморист Михаил Галустян разместил на своей страничке в Instagram фрагмент номера КВН, который показался подписчикам провидческим и актуальным в связи с последними событиями в Белоруссии.

Галустян опубликовал номер КВН о Лукашенко и допросе спецслужб
Почему в США вдруг перестали называть Россию врагом, объяснил Пушков
Мир. Новости мира
Почему в США вдруг перестали называть Россию врагом, объяснил Пушков
Российский шоу-бизнес
Друг Андрея Панина уверен, что актёра убили
Новости Белоруссии
Российские самолёты начали летать мимо Белоруссии
Соломон Соловьев Знак зодиака 30 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Любовь Степушова Израиль и Палестина: необычный сценарий конфликта пугает мир Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Война боевых роботов: дорогих и…очень дешёвых Вячеслав Шпаковский
Мир. Новости мира
Игорь Коротченко: без России Армению расколят как орех
Российский шоу-бизнес
Макеева показала сказочно прекрасные снимки со своей свадьбы
В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
В Сочи второй день продолжаются переговоры Путина и Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников