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Двойные стандарты, тупиковая логика: о реакции ЕС на инцидент в РБ

Политика

В ЕС вполне ожидаемо среагировали на инцидент с самолётом компании Ryanair: итоговый "вердикт" пропитан духом двойных стандартов. А между тем для оценки общей картины такая спешка ни к чему.

Двойные стандарты, тупиковая логика: о реакции ЕС на инцидент в РБ

"Реакция Евросоюза в связи с инцидентом в Белоруссии предсказуемо выдержана в духе двойных стандартов", — сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он напомнил о более раннем инциденте схожего характера: в 2013 году самолёт Dassault Falcon 900 FAB-001 (борт боливийского президента Эво Моралеса) также был вынужден пойти на принудительную посадку в Вене. Как оказалось, власти некоторых стран ЕС подозревали, что на борту может скрываться Эдвард Сноуден.

"Тогда было не то что полное оправдание подобных шагов, а даже максимальное содействие со стороны ЕС. Деление на своих и чужих — тупиковая логика, которая планомерно ведёт к кризису западной модели демократии", — заключил Слуцкий.

"Что касается воскресных событий в Белоруссии, они требуют не столь поспешных оценок, на мой взгляд", — добавил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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