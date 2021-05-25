В ЕС вполне ожидаемо среагировали на инцидент с самолётом компании Ryanair: итоговый "вердикт" пропитан духом двойных стандартов. А между тем для оценки общей картины такая спешка ни к чему.
"Реакция Евросоюза в связи с инцидентом в Белоруссии предсказуемо выдержана в духе двойных стандартов", — сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он напомнил о более раннем инциденте схожего характера: в 2013 году самолёт Dassault Falcon 900 FAB-001 (борт боливийского президента Эво Моралеса) также был вынужден пойти на принудительную посадку в Вене. Как оказалось, власти некоторых стран ЕС подозревали, что на борту может скрываться Эдвард Сноуден.
"Тогда было не то что полное оправдание подобных шагов, а даже максимальное содействие со стороны ЕС. Деление на своих и чужих — тупиковая логика, которая планомерно ведёт к кризису западной модели демократии", — заключил Слуцкий.
"Что касается воскресных событий в Белоруссии, они требуют не столь поспешных оценок, на мой взгляд", — добавил он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".