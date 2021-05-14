Затрагивает вопросы безопасности РФ: Путин о конфликте Израиля и Палестины

Конфликт, разгорающийся между Израилем и Палестиной, географически расположен не так уж далеко от российских границ. В связи с этим можно говорить о том, что он затрагивает вопросы российской безопасности.

Напомним, что ракетные обстрелы ведутся с обеих сторон с 10 мая. На 13 мая было известно о более чем 1600 выпущенных ракет, сразу в четырёх городах Израиля были активированы сирены воздушной тревоги.

Президент России Владимир Путин упомянул конфликт в ходе совещания постоянными членами Совета безопасности. Президент попросил собравшихся "высказаться" по ситуации, разворачивающейся на Ближнем Востоке.

"Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности", — указал Путин.

Ранее мнение о ситуации представил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв: он рассказал, что, по всей видимости, уже можно говорить о "горячей фазе" конфликта.

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