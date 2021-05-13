Сразу в четырёх городах Израиля включили сирены ПВО

Продолжает накаляться обстановка в Израиле: города страны находятся по ракетным обстрелом радикалов из Палестины. Известно об ударах сразу по четырём крупным городам.

По данным ТАСС, ситуация на данный момент такова: в Тель-Авиве, Ашдоде, Ашкелоне и Беэр-Шеве включили сирены воздушной тревоги. Непосредственно над Тель-Авивом были слышны разрывы.

По уточнённым данным, количество выпущенных по Израилю ракет уже превысило 1600, обстрел ведётся с 10 мая.

Ответным огнём, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, военные Израиля успешно поразили примерно 600 целей, ликвидировав также примерно 30 человек. Среди убитых — несколько руководителей, обладавших высоким положением в ХАМАС и "Исламском джихаде".

Кроме того, заявил Конрикус,

"…боевые подразделения [Израиля] находятся на различных стадиях подготовки наземных операций".

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