Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лавров рассказал, когда может начаться "резня" в Донбассе
В США наблюдается дефицит куриных крылышек
Польский чиновник объяснил инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам
Садальский рассказал о предсмертном желании Марусева
Суд прекратил уголовное дело против убитого силовиками уральца
Конституционный суд разрешил взыскивать единственное жильё
Марина Зудина попросила прощения у Елены Прокловой
Блогер получил шесть лет за смерть подруги в прямом эфире
Финский хоккеист получил тяжёлую травму в матче с Россией

Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого

Политика

Ситуацию с Бразилией, которая решила пока отказаться от импорта "Спутника V", оценил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что заставлять Россия никого не собирается, и вспомнил слова Владимира Высоцкого.

Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого

Комментируя для РИА "Новости" решение бразильского регулятора (который после длительного заседания ввозить "Спутник V" не разрешил), Лавров сообщил: его ситуация не удивляет, поскольку в этой истории очевидны мотивы представителей США.

"Меня это не удивляет. Американцы не стесняются, что они эту работу ведут. Они и не скрывают этого.

И прошлая администрация, в которой Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов", — уточнил Лавров.

Глава МИД отметил, что население Бразилии уже организовало протесты против данного решения. Россия же со своей стороны и не думает кого-то заставлять — позднее всё расставит по местам жизнь.

"Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама всё расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, Царствие Небесное, говорил: "Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут", — резюмировал Лавров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бразилия отклонила запрос на ввоз российской вакцины "Спутник V".
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Польский чиновник объяснил инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам
Садальский рассказал о предсмертном желании Марусева
Суд прекратил уголовное дело против убитого силовиками уральца
Конституционный суд разрешил взыскивать единственное жильё
Марина Зудина попросила прощения у Елены Прокловой
Толстой о работе ПАСЕ по Навальному: ультиматумы с Россией не пройдут
Блогер получил шесть лет за смерть подруги в прямом эфире
Финский хоккеист получил тяжёлую травму в матче с Россией
Блинкен объяснил выгоду открытого диалога Вашингтона и Москвы
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Василий Амирджанов В России началась кампания по реабилитации Сталина Василий Амирджанов Любовь Степушова У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину Любовь Степушова Андрей Мартынюк 2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Мир. Новости мира
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников