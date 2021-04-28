Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого

Ситуацию с Бразилией, которая решила пока отказаться от импорта "Спутника V", оценил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что заставлять Россия никого не собирается, и вспомнил слова Владимира Высоцкого.

Комментируя для РИА "Новости" решение бразильского регулятора (который после длительного заседания ввозить "Спутник V" не разрешил), Лавров сообщил: его ситуация не удивляет, поскольку в этой истории очевидны мотивы представителей США.

"Меня это не удивляет. Американцы не стесняются, что они эту работу ведут. Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов", — уточнил Лавров.

Глава МИД отметил, что население Бразилии уже организовало протесты против данного решения. Россия же со своей стороны и не думает кого-то заставлять — позднее всё расставит по местам жизнь.

"Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама всё расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, Царствие Небесное, говорил: "Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут", — резюмировал Лавров.

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