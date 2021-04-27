Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины

Новости касательно "приключений" "Спутника V" в Бразилии: регулятор, ответственный за разрешение на ввоз вакцины в страну, всё-таки решил не давать "зелёный свет" российской разработке.

27 апреля стало известно, что эксперты Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) после более чем четырёхчасового заседания постановили: поставки вакцины — не разрешать.

"Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой", — написали своё мнение в Twitter разработчики вакцины.

Эксперты напомнили, что ещё в 2020 году Вашингтон старался "повлиять" на Бразилиа и не дать стране купить российскую вакцину. Тогда американская сторона объяснила свои мотивы желанием противодействовать "дурному влиянию" России на страны Северной и Южной Америки.

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