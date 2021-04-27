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Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины

Политика

Новости касательно "приключений" "Спутника V" в Бразилии: регулятор, ответственный за разрешение на ввоз вакцины в страну, всё-таки решил не давать "зелёный свет" российской разработке.

Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины

27 апреля стало известно, что эксперты Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) после более чем четырёхчасового заседания постановили: поставки вакцины — не разрешать.

"Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины "Спутник V", к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой", — написали своё мнение в Twitter разработчики вакцины.

Эксперты напомнили, что ещё в 2020 году Вашингтон старался "повлиять" на Бразилиа и не дать стране купить российскую вакцину. Тогда американская сторона объяснила свои мотивы желанием противодействовать "дурному влиянию" России на страны Северной и Южной Америки.

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Автор: Константин Шапров
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