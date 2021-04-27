"Самые тёплые поздравления": о чём Путин написал главе ЮАР

27 апреля в ЮАР отмечают важный праздник — Национальный День Свободы. Поздравительную телеграмму главе ЮАР Сирилу Рамафосе послал президент России Владимир Путин.

Данные приводит сайт Кремля: президент подчеркнул, что Москва и Претория развили отношения до достаточно высокого уровня и активно сотрудничают по самым разным направлениям.

"Примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики — Дня Свободы. Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне. Развивается конструктивный двусторонний диалог, плодотворное сотрудничество на различных направлениях. Москва и Претория координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур", — написал Путин.

Развитие сотрудничества и в дальнейшем отвечает интересам обоих народов а также помогает достичь стабильности в том числе на международном уровне.