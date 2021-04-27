Матвиенко объяснила, кого "нагрузят" выполнением послания Путина

Если оценивать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в целом, то можно увидеть его ориентированность на регионы страны. Так что и основная нагрузка, связанная с выполнением указанных президентом задач, также ляжет на регионы.

Касательно послания комментарий дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ключевой акцент заключался в следующем: важно обеспечить равномерность развития всех регионов, а также развивать их более активно.

"Совет законодателей проходит вслед за посланием президента РФ. И это такой органичный этап перенесения выполнения задач послания на региональный уровень. Понятно, что основная нагрузка, основная работа по реализации послания ложится на субъекты Федерации. В послании 2021 года чётко выражен региональный импульс, региональные смыслы в экономической, социальной, экологической сфере, сформированы новые возможности для развития регионов", — объяснила она, выступая на "России-24".

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