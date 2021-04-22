Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии

Новые подробности о ситуации с дипломатическими отношениями России и Чехии: в чешский МИД приглашён российский посол.

Данные привела официальный представитель российского МИД Мария Захарова: она подчеркнула, что посол РФ прибудет на переговоры до того, как аналогичные действия проделает его чешский коллега в Москве.

"Чешская дипломатия пошла на манёвр. Видимо, услышав наши вчерашние заявления о том, что разговор будет продолжен МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное, чтобы, идя на манёвр, Прага не зашла в пике", — резюмировала Захарова.

Напомним, что ранее Чехия грозилась пойти в НАТО и сделать вместе с альянсом некое совместное заявление, а также неоднократно заявляла о причастности России к взрывам в Врбетице.

О причинах такого поведения Чехии рассказал ранее профессор кафедры сравнительной политологии Российского Университета Дружбы Народов (РУДН) Юрий Почта.

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