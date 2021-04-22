"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости

Последняя неделя ознаменовалась чередой громких дипломатических скандалов. Инициатором (внезапно для многих) стала Чехия — страна, которая не так уж часто попадала в новостные сводки, внезапно прорвалась на первые полосы.

Флаги Чехии и ЕС

Высылка дипломатов, громкие обвинения, обещание "ответить" и призывы к НАТО — почему Чехия так упорно "давит" на Россию, разрушая отношения? Какой выгоды ищет Прага? Ситуацию для "Правды.Ру" оценил политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российского Университета Дружбы Народов (РУДН) Юрий Почта.

Удивительное рядом: Чехия "становится" Польшей?

Ситуация необычная, отмечает Почта: мы привыкли, что подобная негативная позиция по отношению к России характерна скорее для Польши. Польская элита, например, и вовсе создаёт на лозунгах борьбы с Россией свою репутацию. Но для Чехии такое поведение необычно.

"Поэтому здесь мы находим какие претензии? Очевидные экономические — это борьба фармацевтов за то, чтобы наша вакцина не попадала в Европу. Готовилась сделка, сейчас она, конечно, сорвана. Далее — Чехия собирается строить блок атомной электростанции и готовился конкурс на участие. И мы теперь из него выпали. То есть минимум две цели уже достигнуты", — разъясняет Почта.

За кулисами скандала: "ниточки" дёргают из Вашингтона?

Но дело в том, уточняет эксперт, что прямо подрывать свои экономические возможности не будет ни одна страна. Так что, видимо, Чехию наконец-то "подключили" к антироссийский линии, проводимой в рамках НАТО.

Джо Байден

"Байден обещал, придя к власти, что вновь выстроит союзников по НАТО. Трамп в своё время их пытался наоборот разогнать — относился пренебрежительно к таким "союзникам". А у демократов иная политика", — напоминает Почта.

Так что сейчас на Чехию, похоже, сильно давят, и это давление заставляет, в том числе, пренебрегать и историческими связями, и принципами дипломатии, и принципами нормальных международных отношений. Например, многих дипломатов выслали вопреки какой-либо целесообразности.

"Думаю, что за этим стоит спланированная, скоординированная политика сдерживания России, которую организует и реализует через НАТО и союзников в Европе нынешняя американская администрация", — рассказывает Почта.

"Нам приходится искать свой путь": борьба продолжается

Из-за этого, продолжает эксперт, мы видим тщетность надежд на то, что постсоветская Россия спокойно может войти на равных в либеральный демократический мир, где её ждут и приветствуют. Геополитическая борьба продолжается, и нынешняя Россия не воспринимается как равноправная наследница Российской империи и Советского Союза.

"Нам приходится искать свой путь, искать свои принципы организации политической жизни, экономической жизни. Конечно, предстоит решать очень серьёзные задачи, потому что нас будут блокировать от финансирования, от получения технологий. То, что было в 70-х годах, — исключение. К нам будет применяться совсем другая политика, такая, как сейчас по отношению к Ирану применяется Штатами", — резюмирует Почта.

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