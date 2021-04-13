Не всё включено: авиасообщение с Турцией ограничат до 1 июня

Вечером 12 апреля власти поставили крест на отпускных планах многих россиян: по заявлению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 15 апреля до 1 июня будет ограничено авиасообщение с Турцией.

Решение, отметила Голикова на брифинге, вызвано данными по пандемии коронавируса в Турции. Туроператорам рекомендовано не продавать путёвки на данное направление, а туристам — либо переносить даты вылета, либо менять направление.

"Оперативный штаб на постоянной основе осуществляет мониторинг за распространением инфекции в странах, с которыми открыто авиационное сообщение, и на основе этого анализа оперативный штаб принимает решения о целесообразности такого открытия или ограничения авиационного сообщения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации", — сообщила Голикова.

Известно, что ограничения будут взаимными, при этом россияне, уже прилетевшие в Турцию, вольны спокойно там отдыхать и возвращаться чартерными рейсами.

Согласно АТОР, речь идёт о целой "армии" туристов: только в период с 15 апреля по 31 мая билеты купили около полумиллиона россиян. Также в ситуацию вмешался Ростуризм, попросив дать туроператорам субсидии.

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