Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дмитрий Песков: "Владимир Путин посвятит день 12 апреля космосу"
В Нью-Йорке на марш в защиту белых вышел один человек
На очереди Dexit? На съезде АдГ призвали к выходу Германии из Евросоюза
Отшельница Агафья Лыкова отказалась от переезда в Москву
Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс
Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа
В Иране назвали причину аварии на ядерном объекте в Натанзе
Шоу солидарности: Украина получила "мощный сигнал" с Запада
Манижа рассказала, почему называет себя русской женщиной

С приставкой "супер": чем россиян порадуют госуслуги

Политика

2021 год ознаменуется предоставлением россиянам сразу шести новых сервисов с приставкой "супер". Все они будут доступны на портале Госуслуг и помогут упростить различные бюрократические процедуры.

С приставкой "супер": чем россиян порадуют госуслуги

Подробностями о грядущих новинках с ТАСС поделился заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"В 2021 году мы планируем запустить ещё шесть суперсервисов", — подтвердил цифру чиновник.

Известно, что россиян ожидают следующие услуги:

  • "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн";
  • "Правосудие онлайн";
  • "Рождение ребенка";
  • "Утрата близкого человека";
  • "Трудовая миграция онлайн";
  • "Моё здоровье онлайн".

Все сервисы, по задумке, должны упростить жизнь россиян: например, "Правосудие онлайн" поможет "пройти меньше километров", сообщает его страничка на сайте Госуслуг. Уточняется, что по данному направлению на 2021 год запланированы опции:

  • классификатор исковых требований;
  • сервис расчёта госпошлины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Госуслуги запускают суперсервисы
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
10 апреля в МХАТе прошла премьера — "Петр и Феврония"
"Мы верим в наш космос": Рогозин о космической отрасли России
"Так Байден устроил мир": Кургинян о Донбассе, выборах и шансах "ЕР"
Коммунисты не пожалели детей
Дмитрий Песков: "Владимир Путин посвятит день 12 апреля космосу"
В Нью-Йорке на марш в защиту белых вышел один человек
На очереди Dexit? На съезде АдГ призвали к выходу Германии из Евросоюза
Отшельница Агафья Лыкова отказалась от переезда в Москву
Александр Литвин: Если есть оригинал для копирования — беременность наступает. Если нет — не наступает
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей - от чего страдают домашние питомцы
Популярное
Мир. Новости мира
Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа

Заявления о "российской угрозе" от представителя государства, которое само является наибольшей угрозой для мирового сообщества, выглядят лицемерно.

Угрозы госсекретаря США в адрес России не остались без ответа
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Общество
В МИД прокомментировали нападки Собчак на Захарову
Новости Украины
Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс
Российский шоу-бизнес
Презент Рудковской Киркорову поверг гостей в шок
Любовь Степушова Британия снова захотела стать Великой. Как этого не допустить Любовь Степушова Игорь Буккер Как аборигены Австралии опередили Колумба Игорь Буккер Усам Оздемиров Откроет ли Запад новый экологический фронт? Усам Оздемиров
Силовые структуры
Коротченко: "Войска уже в пути. Будем брать Киев"
Российский шоу-бизнес
Аллу Пугачёву не узнали на необработанном в фотошопе снимке
Принц Филипп перед смертью озвучил свою волю
Общество
Принц Филипп перед смертью озвучил свою волю
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников