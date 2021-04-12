2021 год ознаменуется предоставлением россиянам сразу шести новых сервисов с приставкой "супер". Все они будут доступны на портале Госуслуг и помогут упростить различные бюрократические процедуры.
Подробностями о грядущих новинках с ТАСС поделился заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В 2021 году мы планируем запустить ещё шесть суперсервисов", — подтвердил цифру чиновник.
Известно, что россиян ожидают следующие услуги:
Все сервисы, по задумке, должны упростить жизнь россиян: например, "Правосудие онлайн" поможет "пройти меньше километров", сообщает его страничка на сайте Госуслуг. Уточняется, что по данному направлению на 2021 год запланированы опции:
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