Песков о Донбассе: не видим намерения украинской стороны успокоиться

Комментарий касательно обстановки, сложившейся в Донбассе, дали в Кремле. Пока Киев, к сожалению, не стремится "успокоиться" и перестать сыпать воинственными заявлениями.

Позицию Кремля для СМИ уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киев не пытается даже взять под контроль те части ВСУ, которые находятся сейчас в районе линии соприкосновения в Донбассе.

"Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль всё-таки свои подразделения вооружённых сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения [в Донбассе] и которые чаще всего являются причиной провокаций", — сообщил Песков.

Ранее, напомнил Песков, президент РФ Владимир Путин уже обсуждал ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"До других столиц также доводились наши озабоченности. Ситуация действительно оставляет желать лучшего. Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять военные боевые действия украинских ВС по отношению к собственному народу, по отношению к людям, которые живут в самопровозглашённых республиках", — резюмировал Песков.

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