Семь бед — один ответ: эксперт объяснил, почему не подорожает сахар

"Сахарный" вопрос снова на первых полосах, информация порой противоречива. Власти говорят, что всё в порядке, в СМИ пишут обратное.

Минсельхоз вместе с ФАС опровергают данные о том, что производители (по данным "Известий") приостановили продажи сахара в торговые сети. Ранее сахар "заморозили" до 1 июня — цены на него фиксируют на отметке в 36 рублей за кило (для розницы).

"Сахарная неопределённость" удивляет — не за горами дачный сезон, традиционное время заготовок с использованием сахара. Чего ждать россиянам, закупаться ли впрок? "Правда.Ру" поговорила с директором центра развития потребительского рынка московской школы управления "Сколково" Ильёй Ломакиным-Румянцевым и узнала, как будет развиваться ситуация.

"У меня есть только один ответ на эти все сюжеты"

Эксперт отмечает, что соглашение по сахару успешно продлено, так что цена вряд ли начнёт расти — по крайней мере, в ближайшее время. Одновременно власти принимают решения по экспортно-импортным операциям с сахаром, так что значимых перебоев с поставками не ожидается.

Касательно сюжетов, которые фигурируют в СМИ и в которых пишут про рост цен "уже вот-вот", эксперт сообщает: есть один простой ответ.

"У меня есть только один ответ на эти все сюжеты. У нас какой сейчас год? 2021-й. А какое у нас главное событие года? Выборы в Государственную Думу. Я вас уверяю, что до сентября никаких серьёзных неприятностей, которые могут повлиять на настроения покупателей, не произойдёт. Или, точнее говоря, если они будут начинаться, они тут же станут купироваться тем или иным способом. Если, например, начнёт расти цена или возникнет локальный дефицит, я вас уверяю: будут приниматься решения, которые снимут эти проблемы", — уверен Ломакин-Румянцев.

Подводя итоги, можно сказать, что в 2021 году "всё будет неплохо". И вероятность дефицита как сахара, так и любого другого товара будет существенно ниже, чем в любом другом году.