Новости о том, что в России может случиться нехватка сахара на полках магазинов, опровергли в Минсельхозе. Пресс-служба ведомства заверила: ситуация на рынке стабильна.
Напомним, что ранее в ряде СМИ прошли данные о том, что производители сахара в конце марта временно перестали продавать его торговым сетям. Проблема оказалась в вопросе субсидий: как писали "Известия", производители решили дождаться желанных компенсаций в 5 рублей за килограмм.
"Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции", — приводят данные в ТАСС.
На текущий момент, уверены чиновники, продукция поставляется в полном соответствии с желаемыми объёмами, потребности внутреннего рынка эти объёмы позволяют успешно закрыть.
Напомним, что ранее стало известно о продлении "заморозки" цен на сахар: она продлится до 1 июня 2021 года.
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