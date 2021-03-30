"Потепления" не ждите: цены на сахар и масло продолжат "замораживать"

Не в силах отказаться от "заморозки" и увидеть, как рост цен "накрывает" рынок перед выборами, власти продолжают политику их сдерживания "в ручном режиме". Стоимость сахара и подсолнечного масла зафиксируют ещё раз, сообщает пресс-служба кабмина.

Как оказалось, россиян ждёт следующее:

фиксация розничной цены на сахар на 36 рублях за килограмм останется актуальной до 1 июня 2021 года;

фиксация розничной цены на подсолнечное масло на 110 рублях за литр — до 1 октября 2021 года.

"Постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в сообщении.

Напомним, что соглашение о "заморозке" цен на вышеуказанные продукты было подписано ещё в декабре прошлого года. Если бы их не продлили, то уже с 1 апреля цены начали бы стремительно "таять".

Однако власти начинают опасные "манёвры": о том, к чему приведёт длительная заморозка, ранее для наших читателей рассказал Андрей Колганов, завлабораторией сравнительного исследования социально экономических систем на экономическом факультете МГУ.