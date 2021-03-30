Не в силах отказаться от "заморозки" и увидеть, как рост цен "накрывает" рынок перед выборами, власти продолжают политику их сдерживания "в ручном режиме". Стоимость сахара и подсолнечного масла зафиксируют ещё раз, сообщает пресс-служба кабмина.
Как оказалось, россиян ждёт следующее:
"Постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — указано в сообщении.
Напомним, что соглашение о "заморозке" цен на вышеуказанные продукты было подписано ещё в декабре прошлого года. Если бы их не продлили, то уже с 1 апреля цены начали бы стремительно "таять".
Однако власти начинают опасные "манёвры": о том, к чему приведёт длительная заморозка, ранее для наших читателей рассказал Андрей Колганов, завлабораторией сравнительного исследования социально экономических систем на экономическом факультете МГУ.
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