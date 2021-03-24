Минсельхоз прокомментировал новости о дефиците сахара

Дефицит сахара, который ранее прогнозировали некоторые эксперты и представители ретейла, "не разглядели" в Минсельхозе. По мнению чиновников министерства, ситуация полностью под контролем.

Напомним, что ранее многие СМИ (например, "Известия") писали о том, что ретейлеры сообщили о снижении объёма поставок сахара и подсолнечного масла. По словам ретейлеров, производители просто-напросто не хотят продавать указанные продукты по тем ценам, которые "наморозили" власти.

Минсельхоз отреагировал оперативно: в ведомстве сообщили, что дефицита по сахару нет и не предвидится.

"В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объёмах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка. Российский рынок обеспечен необходимыми объёмами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", — указано в сообщении.

Также в стране расширили посевные площади под сахарную свёклу и ввели ряд мер поддержки производителей. Более того — улучшены меры таможенного регулирования, что позволит выгодно закупать сахар за рубежом.