Дефицит сахара, который ранее прогнозировали некоторые эксперты и представители ретейла, "не разглядели" в Минсельхозе. По мнению чиновников министерства, ситуация полностью под контролем.
Напомним, что ранее многие СМИ (например, "Известия") писали о том, что ретейлеры сообщили о снижении объёма поставок сахара и подсолнечного масла. По словам ретейлеров, производители просто-напросто не хотят продавать указанные продукты по тем ценам, которые "наморозили" власти.
Минсельхоз отреагировал оперативно: в ведомстве сообщили, что дефицита по сахару нет и не предвидится.
"В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объёмах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка.
Российский рынок обеспечен необходимыми объёмами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем", — указано в сообщении.
Также в стране расширили посевные площади под сахарную свёклу и ввели ряд мер поддержки производителей. Более того — улучшены меры таможенного регулирования, что позволит выгодно закупать сахар за рубежом.
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