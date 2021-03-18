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Захарова о "ядерных" планах Лондона: "С Британией вообще всё грустно"

Политика

Комментарий касательно новой стратегии Лондона по ядерному оружию дала Мария Захарова, представитель МИД РФ. По её словам, такие заявления — попытка "сделать хорошую мину при плохой игре".

Захарова о "ядерных" планах Лондона: "С Британией вообще всё грустно"

Напомним кратко о планах Лондона: власти опубликовали большой документ, после прочтения которого становятся ясны цели британских политиков в сфере ядерного оружия. Вместо снижения запаса боеголовок Великобритания перейдёт к его наращиванию.

Захарова, выступая на радио "Вести FM", отметила, что позднее в МИД сделают более подробное заявление. Сейчас же можно сказать следующее: "имперские амбиции", похоже, так и остались характерной чертой Великобритании.

"С Британией вообще всё грустно. Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет. Более того, базис, увы, гнилой.

Они, к сожалению, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, придумывая всё новые действия, чтобы вернуть себе соответствующий статус, как они его рассматривают, ведущей, крупнейшей, могущественной страны.

К сожалению, декорации рушатся всё больше и больше, вот всё, что мы видим. Это очень печально", — сообщила Захарова в эфире "Вести FM".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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