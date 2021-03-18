Интересные сведения можно почерпнуть из представленного властями Великобритании "Обзора безопасности, обороны, развития и внешней политики". Лидеры страны уверены: в течение 10 лет на планете могут использовать ядерное оружие, так что Лондон меняет планы по ядерному разоружению.
По мнению авторов отчёта, современные риски и высокие уровни конкуренции между странами составляют огромную угрозу для "стратегической стабильности". Из-за этого ядерным оружием могут завладеть даже террористы.
"Вероятно, что к 2030 году террористическая группа сможет осуществить успешную атаку с использованием химического, биологического, радиационного или ядерного оружия (CBRN)", — указано в документе.
Наращивают ядерную мощь и некоторые другие страны: в докладе, конечно же, упомянули и Россию. Лондон отмечает, что наша страна считается угрозой для "безопасности НАТО".
"Британия останется ведущим европейским членом альянса, работая вместе с союзниками, чтобы отразить ядерные, конвенциональные и гибридные угрозы нашей безопасности, в особенности от России", — пишут авторы.
В данных условиях британским политикам не остаётся ничего другого, кроме как на ходу менять планы по ядерному разоружению Великобритании. Вместо сокращения запаса боеголовок до 180 планируется его увеличение до 260 штук.
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