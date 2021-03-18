Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Продюсер объяснила, зачем вдова солиста "Иванушек" легла в психбольницу
Захарова о "ядерных" планах Лондона: "С Британией вообще всё грустно"
В России самая дешёвая рыбка станет "золотой"
Дзюба рассказал, что услышал от партнёров после незабитого пенальти
Филипп Киркоров заявил, что покинет шоу “Маска”
Водителей нового электрокара Fiat 500 наградят криптовалютой
Самойлова пожаловалась на Джигана, который невыносим в быту
Валерий Меладзе дал показания по делу о перестрелке в "Москве-Сити"

Власти Великобритании передумали устраивать "ядерное разоружение"

Мир

Интересные сведения можно почерпнуть из представленного властями Великобритании "Обзора безопасности, обороны, развития и внешней политики". Лидеры страны уверены: в течение 10 лет на планете могут использовать ядерное оружие, так что Лондон меняет планы по ядерному разоружению.

Власти Великобритании передумали устраивать "ядерное разоружение"

По мнению авторов отчёта, современные риски и высокие уровни конкуренции между странами составляют огромную угрозу для "стратегической стабильности". Из-за этого ядерным оружием могут завладеть даже террористы.

"Вероятно, что к 2030 году террористическая группа сможет осуществить успешную атаку с использованием химического, биологического, радиационного или ядерного оружия (CBRN)", — указано в документе.

Наращивают ядерную мощь и некоторые другие страны: в докладе, конечно же, упомянули и Россию. Лондон отмечает, что наша страна считается угрозой для "безопасности НАТО".

"Британия останется ведущим европейским членом альянса, работая вместе с союзниками, чтобы отразить ядерные, конвенциональные и гибридные угрозы нашей безопасности, в особенности от России", — пишут авторы.

В данных условиях британским политикам не остаётся ничего другого, кроме как на ходу менять планы по ядерному разоружению Великобритании. Вместо сокращения запаса боеголовок до 180 планируется его увеличение до 260 штук.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Блинкен уточнил, на кого Штаты надеются в вопросе денуклеаризации КНДР
РКН кусает Twitter. Подавится как с Telegram?
Стала известна дата последней жеребьёвки Лиги чемпионов
Родная мать Дани Милохина разрыдалась, так как сын не желает её видеть
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Продюсер объяснила, зачем вдова солиста "Иванушек" легла в психбольницу
Захарова о "ядерных" планах Лондона: "С Британией вообще всё грустно"
В России самая дешёвая рыбка станет "золотой"
Дзюба рассказал, что услышал от партнёров после незабитого пенальти
Филипп Киркоров заявил, что покинет шоу “Маска”
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Точка зрения
Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит?
Руслан Веснянко Бандеру "выселили" с Московского проспекта Киева, но надолго ли? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Симоньян предложила запретить иностранные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Россияне проиграли от десятилетий реформ
Мир. Новости мира
Греция служит Штатам и Евросоюзу, но очень хочет работать с Россией
И без них хорошо: власти ФРГ "отказались" от санкции США по "СП-2"
Мир. Новости мира
И без них хорошо: власти ФРГ "отказались" от санкции США по "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников