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В Госдуме считают что Зеленский продолжает карьеру артиста

Политика » Власть

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах "вернуть" Крым. Об этом сообщает "RT".

Депутат назвал планы украинского лидера утопией, отметив, что полуостров "был, есть и будет российским", что признают и некоторые европейские политики.

"В голове Зеленского — различные сценарии, которые он писал для "Квартала 95", его стремление продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену", — объяснил Водолацкий.

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Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь
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