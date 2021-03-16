В Госдуме считают что Зеленский продолжает карьеру артиста

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах "вернуть" Крым. Об этом сообщает "RT".

Депутат назвал планы украинского лидера утопией, отметив, что полуостров "был, есть и будет российским", что признают и некоторые европейские политики.

"В голове Зеленского — различные сценарии, которые он писал для "Квартала 95", его стремление продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену", — объяснил Водолацкий.