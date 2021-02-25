Эксперт: для борьбы с бедностью властям нужно решить всего один вопрос

Китайские власти уверенно заявляют: бедность в стране побеждена. Согласно данным генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, Пекин вытащил из бедности около 100 млн человек.

Возможно, разговоры о "победе над бедностью" в Китае несколько приукрашены. Но как дела с этим вопросом обстоят в России? Известно, что на 2020 год к бедным статистики отнесли около 20 млн человек, то есть 13,5% жителей страны. Это люди, доход которых ниже МРОТ.

Логичный вопрос: есть ли какие-то значимые успехи в борьбе с бедностью у российских властей? Или "борьба" опять свелась к смене методик расчёта количества бедных и их доходов?

Специально для "Правды. Ру" о бедности в России рассказал Игорь Богданов, доктор экономических наук, профессор, руководитель лаборатории социологии экономики Института социально-политических исследований РАН.

Контуры среднего класса: сколько денег нужно людям

В России, отмечает эксперт, динамика "работы" над вопросом бедности скорее негативная. Примерно 8 лет идёт снижение доходов населения, количество бедных в стране увеличивается.

"Официально Владимир Путин заявил: люди с доходом в 20 тысяч — средний класс. Назвать это серьёзным невозможно. Проведённые социологические исследования доказывают, что люди могут себя причислить к среднему классу, если у них доход на уровне 50 тысяч рублей в месяц и выше", — уверен Богданов.

Такой доход, подчёркивает эксперт, доступен лишь 12% жителей России. Естественно, за рамки стоит вынести получающих несоразмерно большие доходы — таковых в стране чуть более 1%.

"Для борьбы с бедностью нужно решить один вопрос"

Самое интересное: говорить о том, что в стране проводится программа борьбы с бедностью, невозможно.

"Для того чтобы бороться с бедностью, нужно решить всего один вопрос - увеличить доходы населения. К сожалению, официальная статистика и жизнь доказывают, что количество бедных в стране не уменьшается, а жизненный уровень людей только падает", — отмечает Богданов.

Говоря о Китае, не стоит слишком верить данным о "победе на бедностью". В сельских районах страны ситуация остаётся сложной, к тому же население Китая — более 2 млрд человек, и указанные властями 100 млн — капля в море.

Возвращаясь к России, можно привести в пример всего две грустные цифры, которые помогут проиллюстрировать суть ситуации с бедностью. За 2019 год в автокатастрофах в РФ погибло чуть меньше 17 тысяч человек за год. А вот свести счёты с жизнью за этот же период решили 17 122 человека.

"По телевизору мы с вами каждый день или через день слышим о том, что предпринимают власти для снижения числа погибших в ДТП. А о том, как решать проблему повышения уровня жизни, чтобы несчастных в этой стране стало меньше, говорят реже", — резюмирует Богданов.