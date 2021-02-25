Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Милош Бикович счастлив, что получил гражданство РФ
Лабрадудль оказался в большей степени пуделем, чем лабрадором
Кейт Уинслет затравили из-за лишних килограммов
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Катерина Шпица опубликовала видео со свадебной вечеринки
Большунов и Устюгов прошли квалификацию спринта на лыжном ЧМ
Автор книги про идеальный и счастливый брак разводится со вторым мужем
Губерниев рассказал, как Халили попал в состав мужской эстафеты на ЧМ
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Эксперт: для борьбы с бедностью властям нужно решить всего один вопрос

Политика

Китайские власти уверенно заявляют: бедность в стране побеждена. Согласно данным генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, Пекин вытащил из бедности около 100 млн человек.

Эксперт: для борьбы с бедностью властям нужно решить всего один вопрос

Возможно, разговоры о "победе над бедностью" в Китае несколько приукрашены. Но как дела с этим вопросом обстоят в России? Известно, что на 2020 год к бедным статистики отнесли около 20 млн человек, то есть 13,5% жителей страны. Это люди, доход которых ниже МРОТ.

Логичный вопрос: есть ли какие-то значимые успехи в борьбе с бедностью у российских властей? Или "борьба" опять свелась к смене методик расчёта количества бедных и их доходов?

Специально для "Правды. Ру" о бедности в России рассказал Игорь Богданов, доктор экономических наук, профессор, руководитель лаборатории социологии экономики Института социально-политических исследований РАН.

Контуры среднего класса: сколько денег нужно людям

В России, отмечает эксперт, динамика "работы" над вопросом бедности скорее негативная. Примерно 8 лет идёт снижение доходов населения, количество бедных в стране увеличивается.

"Официально Владимир Путин заявил: люди с доходом в 20 тысяч — средний класс. Назвать это серьёзным невозможно.

Проведённые социологические исследования доказывают, что люди могут себя причислить к среднему классу, если у них доход на уровне 50 тысяч рублей в месяц и выше", — уверен Богданов.

Такой доход, подчёркивает эксперт, доступен лишь 12% жителей России. Естественно, за рамки стоит вынести получающих несоразмерно большие доходы — таковых в стране чуть более 1%.

"Для борьбы с бедностью нужно решить один вопрос"

Самое интересное: говорить о том, что в стране проводится программа борьбы с бедностью, невозможно.

"Для того чтобы бороться с бедностью, нужно решить всего один вопрос - увеличить доходы населения.

К сожалению, официальная статистика и жизнь доказывают, что количество бедных в стране не уменьшается, а жизненный уровень людей только падает", — отмечает Богданов.

Говоря о Китае, не стоит слишком верить данным о "победе на бедностью". В сельских районах страны ситуация остаётся сложной, к тому же население Китая — более 2 млрд человек, и указанные властями 100 млн — капля в море.

Возвращаясь к России, можно привести в пример всего две грустные цифры, которые помогут проиллюстрировать суть ситуации с бедностью. За 2019 год в автокатастрофах в РФ погибло чуть меньше 17 тысяч человек за год. А вот свести счёты с жизнью за этот же период решили 17 122 человека.

"По телевизору мы с вами каждый день или через день слышим о том, что предпринимают власти для снижения числа погибших в ДТП.

А о том, как решать проблему повышения уровня жизни, чтобы несчастных в этой стране стало меньше, говорят реже", — резюмирует Богданов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Милош Бикович счастлив, что получил гражданство РФ
Лабрадудль оказался в большей степени пуделем, чем лабрадором
Кейт Уинслет затравили из-за лишних килограммов
Наследство Бориса Грачевского разделят на пять частей
Роман ВАСИЛЕНКО: движение ЖК в России приобретает все новых и новых участников
Катерина Шпица опубликовала видео со свадебной вечеринки
Большунов и Устюгов прошли квалификацию спринта на лыжном ЧМ
Автор книги про идеальный и счастливый брак разводится со вторым мужем
Губерниев рассказал, как Халили попал в состав мужской эстафеты на ЧМ
Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент
Популярное
Новости Белоруссии
Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным

Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.

Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Василий Амирджанов Единороссы придумали новый инструмент репрессий Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дилемма Зеленского: диктатура или импичмент Руслан Веснянко Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Мир. Новости мира
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Почему колонии "боятся" этапирования Навального
Новости полиции и криминала
Почему колонии "боятся" этапирования Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников