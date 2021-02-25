О новой победе на полях социально-экономических сражений объявил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. По его словам, Китаю удалось справиться с бедностью.
Рассказывая о результатах работы по борьбе с бедностью на посвящённом вопросу собрании, политик отметил: на дистанции в восемь лет удалось избавить от бедности около 100 млн человек.
"Благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа мы одержали полную победу в борьбе с бедностью", — резюмировал Си Цзиньпин.
Также он отметил, что работа по искоренению бедности велась ещё с 70-х годов, и если считать число спасённых от бедности людей от этого временного периода, можно получить около 770 млн человек.
"За этот период Китай внёс 70% в глобальную борьбу с искоренением бедности. С такими успехами Китай создал ещё одно чудо, которое останется в истории", — подвёл итоги Си Цзиньпин.
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