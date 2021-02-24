Путин на коллегии ФСБ России: ключевые заявления

Президент России Владимир Путин 24 января принял участие в работе коллегии ФСБ, подняв важные для страны вопросы. Выступление президента стало единственной публичной частью работы коллегии — затем участники заседания работали в закрытом режиме. Кратко о том, что рассказал президент, специально для наших читателей.

О теориях заговора и недружественных странах

Президент сообщил, что против России часто применяют настолько абсурдные теории заговора, что иначе как анекдотичными их не назовёшь. При этом против нашей страны ведётся информационная кампания.

"Недружественное отношение к России и к ряду других самостоятельных суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать. Но дело далеко не в такой агрессивной риторике, а в реальных практических действиях. Против нас ведётся целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов", — уверен президент.

О санкциях, которые снова окажутся бесполезными

Попытки как-либо помешать России посредством санкций не сработают, уверен президент. Они лишь показывают желание "сковать" страну и блокировать международные проекты. Также были зафиксированы попытки вмешаться в политическую жизнь России.

"Хочу повторить: подобная линия в отношении России абсолютно бесперспективна", — напомнил Путин.

О стремлении "недоброжелателей" подорвать развитие России

Россия в числе прочих вызовов столкнулась с политикой сдерживания. Все, кто её придерживается, желают дестабилизировать российское общество и постараться "заморозить" развитие нашей страны.

"Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Собственно говоря, это уже давно и хорошо известно. Речь здесь идёт не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру и контуру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество", — уточнил Путин.

Об использовании за рубежом террористов

Для ФСБ России одной из задач является отслеживание фактов использования террористов различными западными спецслужбами. Этой задаче стоит уделить повышенное внимание.

"Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб. Вы это хорошо знаете, к сожалению, всё идёт в ход — используют и террористов", — высказался Путин.

О финансировании из-за рубежа и его границах

Очень важно, оставаясь в правовом поле и не уничтожая здоровую политическую конкуренцию, выявлять факты финансирования "чужих интересов", которые в перспективе могут подорвать стабильность страны.

"Нужно и впредь действовать строго в правовом поле, опираться на поддержку граждан, чётко проводить грань между естественной для любого, в том числе и для нашего, общества политической конкуренции, конкуренции между политическими партиями, между идейными платформами, разными взглядами на пути развития страны и действиями, которые не имеют ничего общего с демократией и направлены на подрыв стабильности и безопасности нашего государства, на обслуживание чужих интересов, интересов тех, о которых в народе говорят, которые из-за бугра платят за эту деятельность, но платят в своих интересах, а не в наших", — пояснил президент.