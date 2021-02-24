Разрозненные данные о том, какие санкции "made in USA" ждут Россию в ближайшее время, наконец складываются в единую картину. По данным Politico, администрация Джо Байдена определилась с направлениями "санкционных атак".
Итак, Россию ждут санкции по трём ключевым направлениям:
Источники Politico в Белом доме утверждают, что в числе наиболее приоритетных — санкции по Навальному, их будут проводить в так называемом ускоренном режиме. Пакет появится в ближайшие недели и будет согласован, в том числе, с партнёрами США из ЕС.
Касательно химоружия США будут опираться на Акт о контроле за химическим и биологическим оружием (1991 год). Согласно поступающим данным, санкции по этому направлению затронут "лиц, причастных к распространению оружия массового поражения".
Хакерские атаки, которые коснулись даже Минфина США, Вашингтон также "оценил по достоинству": эксперты посчитали, что по совокупности последствий атаки стали мощнейшими на отрезке в пять лет.
"Мы гарантируем, что Россия поймёт, где для США проходит "красная черта" в подобной деятельности", — заявил советник Байдена по нацбезопасности Джон Салливан.
В числе возможных мер по всем трём направлениям эксперты выделяют:
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