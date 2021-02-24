Новый закон, который поможет в борьбе с коррупцией, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Как стало известно благодаря официальному интернет-порталу правовой информации, к ответственности теперь можно будет привлечь большее количество людей.
Суть изменений: согласно законам, ранее уголовная ответственность за факты коррупции распространялась, в том числе, на глав хозяйственных структур, в которых основными акционерами были госорганы. Но если в деле оказывались замешаны "дочки" (дочерние компании) таких структур, закон "буксовал". Руководству "дочек", по сути, ничего страшного не грозило.
Теперь же и дочерние компании вышеуказанных структур будут в "прицеле" законодательства. Для их руководителей вводят уголовную ответственность за:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.