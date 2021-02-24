Путин продолжает борьбу с коррупцией: подписан новый закон

Новый закон, который поможет в борьбе с коррупцией, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Как стало известно благодаря официальному интернет-порталу правовой информации, к ответственности теперь можно будет привлечь большее количество людей.

Суть изменений: согласно законам, ранее уголовная ответственность за факты коррупции распространялась, в том числе, на глав хозяйственных структур, в которых основными акционерами были госорганы. Но если в деле оказывались замешаны "дочки" (дочерние компании) таких структур, закон "буксовал". Руководству "дочек", по сути, ничего страшного не грозило.

Теперь же и дочерние компании вышеуказанных структур будут в "прицеле" законодательства. Для их руководителей вводят уголовную ответственность за:

факты получения взяток;

факты служебного подлога;

злоупотребление полномочиями;

нецелевое применение бюджетных денег.