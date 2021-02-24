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Путин продолжает борьбу с коррупцией: подписан новый закон

Политика

Новый закон, который поможет в борьбе с коррупцией, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин продолжает борьбу с коррупцией: подписан новый закон

Как стало известно благодаря официальному интернет-порталу правовой информации, к ответственности теперь можно будет привлечь большее количество людей.

Суть изменений: согласно законам, ранее уголовная ответственность за факты коррупции распространялась, в том числе, на глав хозяйственных структур, в которых основными акционерами были госорганы. Но если в деле оказывались замешаны "дочки" (дочерние компании) таких структур, закон "буксовал". Руководству "дочек", по сути, ничего страшного не грозило.

Теперь же и дочерние компании вышеуказанных структур будут в "прицеле" законодательства. Для их руководителей вводят уголовную ответственность за:

  • факты получения взяток;
  • факты служебного подлога;
  • злоупотребление полномочиями;
  • нецелевое применение бюджетных денег.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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