Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко покатались на лыжах.

Ранее в Сочи состоялись переговоры лидеров Белоруссии и РФ. В ходе переговоров Путин предложил Лукашенко прокатиться на лыжах. К одному из склонов президенты добирались на снегоходах.

Главы государств поприветствовали отдыхающих, помахав им рукой.