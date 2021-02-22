Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко покатались на лыжах.
Ранее в Сочи состоялись переговоры лидеров Белоруссии и РФ. В ходе переговоров Путин предложил Лукашенко прокатиться на лыжах. К одному из склонов президенты добирались на снегоходах.
Главы государств поприветствовали отдыхающих, помахав им рукой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Москве 20 февраля похоронили легендарного российского актёра Андрея Мягкова, который скончался на 83-м году жизни.