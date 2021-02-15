На предложение предпринимателя Илона Маска, который захотел пообщаться в Владимиром Путиным, отреагировали в Кремле. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предложение "очень интересно".
Напомним, что ранее Илон Маск опубликовал в своём профиле Twitter два сообщения.
"Would you like join me for a conversation on Clubhouse? (Не хотите ли присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?", — спросил Маск у аккаунта Кремля.
"Было бы большой честью поговорить с вами", — уточнил позднее Маск на русском языке.
По оценке Дмитрия Пескова, сначала нужно провести оценку ситуации, понять, что именно имеет ввиду Маск. Кроме того, Владимир Путин не зарегистрирован в социальных сетях, напомнил Песков.
"Мы сначала хотим разобраться. Непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведёт.
Нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим всё это, а потом уже будем реагировать", — уточнил для СМИ Песков.
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