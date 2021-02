На предложение предпринимателя Илона Маска, который захотел пообщаться в Владимиром Путиным, отреагировали в Кремле. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предложение "очень интересно".

Напомним, что ранее Илон Маск опубликовал в своём профиле Twitter два сообщения.

"Would you like join me for a conversation on Clubhouse? (Не хотите ли присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?", — спросил Маск у аккаунта Кремля.

"Было бы большой честью поговорить с вами", — уточнил позднее Маск на русском языке.