Путин прокомментировал санкции против России

Санкции против России для Запада — лишь инструмент, который показывает растущее могущество нашей страны. Попытка игры в "политику сдерживания" объясняется тем, что Россия становится сильнее.

О санкциях и Западе рассказал Владимир Путин — выдержки из его выступления на встрече с редакторами российских СМИ показали по "России-1". Президент отметил, что чем наша страна становится сильнее, тем явственнее против неё применяют сдерживающие меры.

"Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — всё, тогда началась сразу политика сдерживания. Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но всё больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", — рассказал Путин.

Также президент отметил, что его самого на Западе часто изображали как крайне негативного персонажа, в том числе "с клыками и кровью".