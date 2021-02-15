Санкции против России для Запада — лишь инструмент, который показывает растущее могущество нашей страны. Попытка игры в "политику сдерживания" объясняется тем, что Россия становится сильнее.
О санкциях и Западе рассказал Владимир Путин — выдержки из его выступления на встрече с редакторами российских СМИ показали по "России-1". Президент отметил, что чем наша страна становится сильнее, тем явственнее против неё применяют сдерживающие меры.
"Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать — всё, тогда началась сразу политика сдерживания. Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но всё больше и больше.
И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания", — рассказал Путин.
Также президент отметил, что его самого на Западе часто изображали как крайне негативного персонажа, в том числе "с клыками и кровью".
"Таких картинок было много. И свои дискуссии я очень хорошо помню на этот счёт", — напомнил Путин.
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