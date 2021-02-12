Глава СВР о возможном главе ЦРУ: достойная трудовая биография

Свою оценку возможного главы ЦРУ Уильяма Бёрнса озвучил директор СВР Сергей Нарышкин. По мнению Нарышкина, у Бёрнса есть опыт в самых разных областях, в том числе - в области международной политики.

Напомним, что ранее пост главы ЦРУ занимала Джина Хаспел, ставшая первой женщиной, которой это удалось. Перед увольнением она отметила, что считала величайшей честь работать в ЦРУ и добавила, что гордится проделанной работой.

"[Бёрнс] - человек с довольно глубокими знаниями и опытом в области международных отношений, международной политики, и у него очень достойная трудовая биография. В этой биографии нет никаких одиозных моментов, как это было, кстати, у его предшественницы [Джины Хаспел]", — оценил кандидата на пост Нарышкин.

Интересно также, что Бёрнс успел побывать американским послом и поработать в Москве — с 2005 по 2008 годы. На текущий момент он является главой Фонда Карнеги — НКО, в рамках которой ведётся работа по налаживанию международных отношений.