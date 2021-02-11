Предложение от ЛДПР: автомобилистам хотят разрешить "ночную выделенку"

Очередную оригинальную инициативу предложили представители ЛДПР. Они подготовят и внесут в Госдуму законопроект, который позволит водителям в ночное время ездить по выделенным полосам. Идею объясняет в своём Telegram один из авторов "новинки", депутат Ярослав Нилов.

Суть законопроекта коротко: если водитель считает нужным, то с 23 часов ночи до 6 часов утра он имеет право ехать по выделенным полосам. Также законопроект предусматривает объезд по выделенным полосам в случае острой необходимости. Штрафов за это не последует.

Напомним, что на данный момент появление на выделенной полосе для водителя чревато штрафом в полторы тысячи рублей. Согласно ПДД, "выделенка" открыта для общественного транспорта, школьных автобусов и велосипедистов.

По мнению авторов документа, ночью выделенные полосы часто пустуют, тогда как соседние полосы могут оказаться перегружены. Таким образом, возникает парадокс: возможность объезда есть, но она не используется.

Напомним, что ранее в правительстве не одобрили данную инициативу.