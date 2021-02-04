Свою точку зрения на ситуацию с Навальным представил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению политика, Запад, который сделал "ставку" на Навального, оказался в проигрыше. Как, впрочем, и ранее.
Жириновский уточнил через Telegram: истории такого рода уже были. Можно вспомнить Явлинского и Немцова, которые также оказались "проигрышными картами".
"Господа, вы проиграли: ставили на Явлинского, Немцова, Ходорковского, теперь на Навального, завтра на Гудкова. Но всё это проигрышные карты", — написал Жириновский.
Далее политик переключился на историю: он напомнил Европе, кто "освободил её от орд Чингисхана и брал Париж при Наполеоне". Правильных выводов из всех этих фактов в Европе, по мнению Жириновского, делать не захотели.
"Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила.
Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно так же, как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву.
То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве. Позор вам!", — резюмировал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.