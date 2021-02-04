Жириновский рассказал о ставках на Навального, Чингисхане и Сталинграде

Свою точку зрения на ситуацию с Навальным представил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По мнению политика, Запад, который сделал "ставку" на Навального, оказался в проигрыше. Как, впрочем, и ранее.

Жириновский уточнил через Telegram: истории такого рода уже были. Можно вспомнить Явлинского и Немцова, которые также оказались "проигрышными картами".

"Господа, вы проиграли: ставили на Явлинского, Немцова, Ходорковского, теперь на Навального, завтра на Гудкова. Но всё это проигрышные карты", — написал Жириновский.

Далее политик переключился на историю: он напомнил Европе, кто "освободил её от орд Чингисхана и брал Париж при Наполеоне". Правильных выводов из всех этих фактов в Европе, по мнению Жириновского, делать не захотели.