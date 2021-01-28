Толстой: "кривлянье" украинских делегатов ПАСЕ уже надоело

Украинские депутаты, которые представляют страну в ПАСЕ, уже изрядно утомили своими "кривляньями" остальных членов ассамблеи.

Случай с попыткой оспорить полномочия России показал русофобские настроения и заставил делегатов тратить время, отвлекаясь от важных проблем.

Прокомментировал ситуацию (закончившуюся, к слову, благополучно, — полномочия российских делегатов успешно подтвердили) глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

"Большинству членов ассамблеи начинает изрядно надоедать кривлянье членов украинской делегации, у многих это вызывает открытое раздражение, многие начали осознавать, с кем приходится иметь дело", — сообщил Толстой для СМИ.

В ПАСЕ, напомнил вице-спикер, в первую очередь опираются на законы и нормы, предусмотренные международным правом. Но из-за некоторых делегатов члены ПАСЕ "становятся заложниками истерик и манипуляций со стороны представителей ряда постсоветских республик", резюмировал Толстой.