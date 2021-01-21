Региональным властям напомнили о ценах на картофель, макароны и яйца

Хорошие новости для российских потребителей: в Минсельхозе решили выпустить рекомендации, которые помогут сдерживать цены на некоторые важные продукты питания.

По данным РИА "Новости", в Минсельхозе отчитались: региональные власти получат документ, в котором настоятельно рекомендуется устроить переговоры с производителями касательно цен. В числе продуктов, которые нужно "удержать" от роста в цене, есть картофель, яйца и макароны.

"Минсельхоз рекомендовал представителям субъектов провести с производителями переговоры о сдерживании цен на продукцию, в том числе макаронные изделия, яйца и картофель с тем, чтобы не допустить их необоснованного скачкообразного повышения", — уточняется в сообщении.

Эксперты ведомства добавили, что пока для указанных продуктов рост цен не имеет оснований, а меры правительства, касающиеся ценовой политики, вполне эффективны и помогают стабилизировать ценники.