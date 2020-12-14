Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?

Российская экономика не является зрелой, поэтому в ней применяются административные способы регулирования цен, считают эксперты.

Сможет ли власть удержать цены на продукты?

Путин рассердился

Владимир Путин дал главе минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы принять меры для прекращения роста цен на продукты питания "базовой корзины". На совещании с главами ведомств 9 декабря президент возмутился ростом цен на сахар, подсолнечное масло и макароны. Запись стала доступна 13 декабря в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы (Решетников) смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают на такие величины, — а вы мне сказки (о влиянии пандемии на рост цен) рассказываете здесь", — заявил президент после доклада министра в ходе совещания с членами правительства.

"Реально располагаемые доходы упали на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71% с лишним", — добавил он.

Владимир Путин предложил ввести пошлины на "конечный продукт", который из-за роста мировых цен стало выгоднее экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке.

Как сообщили "Известия", с 1 января цену на подсолнечное масло правительство может зафиксировать на срок в три месяца на уровне 95 рублей за литр при покупке продукции у производителей и 110 рублей — в рознице, цены на сахар на уровне 36 и 45 рублей за килограмм соответственно.

Почему зафиксировать, а не снизить и почему всего лишь на три месяца?

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников, снижение цены невозможно, потому что сети или магазины уже закупили товары. И им нельзя сказать, "торгуй себе в убыток".

Депутат отметил, что срок в три месяца вызван сомнениями в эффективности этой меры.

"Дело в том, что если цены на муку, сахар, масло будут стабилизированы, то ничто не мешает тем же продавцам поднять цены на другие товары, с тем чтобы компенсировать снижение своей прибыли", — сказал "Правде.Ру" Сергей Калашников.

По его словам, "нельзя быть немножечко беременным" — или у нас рынок, который регулируется макроэкономически, или у нас административное управление, и тогда можно установить цены, но в этом случае нужно устанавливать контроль над всей производственной цепочкой, а это "практически невозможно".

Депутат полагает, что цены на продукты повышаются, потому что повышаются цены на бензин и солярку.

"В пандемию со спадом экономики в Европе цены в среднем упали на 2,5% почти на все товары. А у нас повысились. До сих пор мы не знаем точно — насколько", — сказал депутат.

Власти действуют в рамках закона

Со своей стороны доктор экономических наук Василий Узун заметил для "Правды.Ру", что рост цен связан с реакцией рынка на снижение производства в 2020 году. По данным, приведённым экономистом, например, "на 40% меньше собрали сахарной свеклы, чем в 2019 году".

При снижении производства сырья на 10% рост цен на конечную продукцию может быть "чуть ли не вдвое большим", отметил Василий Узун. По его словам, на такой случай в законе "О торговле" прописана стандартная мера воздействия на рынок. Она заключается в том, что если цена на социально значимые продукты поднялась больше чем на 30%, власти обязаны ввести ограничения на максимум цены, "может быть, как раз на три месяца".

"То есть власть в данном случае действует в соответствии с законом. Она не придумала это сейчас, это не спонтанное решение. Это реакция по правилам", — отметил для "Правды.Ру" экономист.

Российская экономика не подстраивается под доходы населения

По мнению Василия Узуна, в 2020 году все мировые оптовые цены на продовольствие "растут, и растут очень существенно". Но хорошо отрегулированные и контролируемые экономики подстраиваются под доходы населения. Например, в Германии цены на продукты падают, потому что если доходов нет, ясно, что покупать будут меньше. И продать смогут только те, кто продает подешевле, отметил экономист.

"Если вспомнить кризис 30-х годов в Соединенных Штатах продовольствие просто выбрасывали, топили в море, потому что потребитель не имел денег, чтобы купить. Поэтому немецкая реакция правильная. Но у нас экономика незрелая, поэтому вмешательство правительства — это логично", — сказал "Правде.Ру" Василий Узун.

Потребительские цены на бензин в России за январь-октябрь 2020 года выросли на 1,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат. В 2019 году они выросли на 4,3% по сравнению с показателем на конец предшествующего года. Нефтяники жалуются, что вынуждены повышать цену, так как в ней около 60% — это налоги, которые растут постоянно.

А как в Германии?

В Германии в ноябре совокупный индекс розничных цен на товары и услуги снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,3%. Если взять только товары, то они подешевели за год на 1,8%. Об этом сообщило 11 декабря Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis). Отмечается, что этому способствовало решение правительства на период с 1 июля по 31 декабря временно снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС).

Другая причина снижения цен — это существенное удешевление энергоносителей. Оно составило в среднем 7,7%, при этом горючее для автомобилей стоило в ноябре на 13,1% меньше, чем в ноябре 2019 года, а нефтепродукты для отопления зданий упали в цене на 35,1%.

Ещё одна мера, позволяющая не повышать отпускные и розничные цены, — это субсидии государства производителям.