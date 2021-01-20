Идея с "ковид-паспортами", которая витает во властных коридорах, при реализации может привести к настоящей дискриминации, уверены в "Справедливой России".
Комментарием о "ковид-паспортах" поделился глава "СР" Сергей Миронов. Выступая на канале "Россия-24", политик отметил, что здоровье и всё, связанное с заботой о нём, — личное дело каждого жителя страны. Так что паспорт необходим лишь один — гражданина России.
"Введение COVID-паспортов — это разделение по признаку здоровья. Это, безусловно, является дискриминацией. Забота каждого о своём здоровье — это личное дело каждого человека", — уверен Миронов.
При этом политик считает, что те губернаторы, которые рискнули и попробовали начать внедрение "новинки" делают большую ошибку. В итоге "паспортизация" может закончится недовольством наседания, резюмировал Миронов.
"В этой связи для меня совершенно очевидно, что эта затея абсолютно не нужна", — поставил он точку.
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