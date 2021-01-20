Миронов назвал "ковид-паспорта" дискриминацией

Идея с "ковид-паспортами", которая витает во властных коридорах, при реализации может привести к настоящей дискриминации, уверены в "Справедливой России".

Комментарием о "ковид-паспортах" поделился глава "СР" Сергей Миронов. Выступая на канале "Россия-24", политик отметил, что здоровье и всё, связанное с заботой о нём, — личное дело каждого жителя страны. Так что паспорт необходим лишь один — гражданина России.

"Введение COVID-паспортов — это разделение по признаку здоровья. Это, безусловно, является дискриминацией. Забота каждого о своём здоровье — это личное дело каждого человека", — уверен Миронов.

При этом политик считает, что те губернаторы, которые рискнули и попробовали начать внедрение "новинки" делают большую ошибку. В итоге "паспортизация" может закончится недовольством наседания, резюмировал Миронов.