"Очень прискорбный сценарий": Косачёв о ситуации с ДОН

В том, что ДОН (Договор по открытому небу) скорее мёртв, чем жив, виноваты Штаты. Однако такое их поведение было предсказуемо.

Комментируя ситуацию с выходом России из ДОН (ранее об этом сообщил МИД), глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв подчеркнул: первыми из договора предпочли выйти Штаты, а остальные его участники (например, из НАТО) не проявили должной политической воли, которая могла бы спасти документ.

"Напомню, что первыми из договора вышли США. Но его ещё можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы её чётко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО. Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка", — написал Косачёв в Facebook.

В МИД ранее уточняли, что предлагали варианты решения ситуации, но США и союзники решили их проигнорировать.