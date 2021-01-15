МИД: Россия готовится покинуть ДОН

Россия начинает подготовку в внутригосударственным процедурам, нужным для выхода из ДОН (Договора по открытому небу). Данные об этом опубликованы на сайте МИД РФ.

В ведомстве уточняют, что 22 ноября 2020 года ДОН перестали соблюдать США, выйдя из него и тем самым нарушив "баланс интересов Государств-участников". Предлог для выхода можно назвать надуманным.

При этом в ведомстве подчёркивают: Москва предлагала конкретные варианты поддержания работы в рамках ДОН, однако союзники американцев предпочли их не поддерживать.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН", — резюмируют в ведомстве.

Напомним, что в Договор по открытому небу на 2017 год вошли 34 государства, среди которых - Германия, Франция и Великобритания.