Россия начинает подготовку в внутригосударственным процедурам, нужным для выхода из ДОН (Договора по открытому небу). Данные об этом опубликованы на сайте МИД РФ.
В ведомстве уточняют, что 22 ноября 2020 года ДОН перестали соблюдать США, выйдя из него и тем самым нарушив "баланс интересов Государств-участников". Предлог для выхода можно назвать надуманным.
При этом в ведомстве подчёркивают: Москва предлагала конкретные варианты поддержания работы в рамках ДОН, однако союзники американцев предпочли их не поддерживать.
"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН", — резюмируют в ведомстве.
Напомним, что в Договор по открытому небу на 2017 год вошли 34 государства, среди которых - Германия, Франция и Великобритания.
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