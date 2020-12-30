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"Траектория-2021": что ждёт отношения России и НАТО

Политика

В МИД России подводят итоги работы за 2020 год. В комментарии ведомства уточняются и отношения России с НАТО, которые, к сожалению, пока далеки от оптимальных.

"Траектория-2021": что ждёт отношения России и НАТО

В комментарии МИД сказано, что Москва старается снизить напряжённость в отношениях, однако зачастую приходится предпринимать односторонние шаги. В частности, к ним относится запрет на базирование в Европе ракет средней и малой дальности.

На какую траекторию отношений "Россия — НАТО" стоит рассчитывать в 2021 году? Рассказывает Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова. Только для сайта "Правда. Ру".

"Вопрос очень интересный"

Североатлантический альянс является источником инициирования активной и опасной военной деятельности на границе с РФ. Можно привести в пример страны Балтии, Польшу — они стараются обозначить желание "перехватить инициативу", и эта инициатива в основном реализуется в информационной плоскости, но не без помощи от НАТО через организацию военных учений.

Более того, повысилось количество нарушений водной и воздушной границ, желание постоянно держать в напряжении все наши дежурные средства на западном направлении, инициировать всевозможные угрозы, связанные с разветвлением инфраструктуры, которая приближается к нашим границам со стороны НАТО.

"На сегодняшний день мы видим весьма активную деятельность агрессивного характера со стороны Брюсселя. К тому же прекрасно понимаем, что ведущим механизмом являются Соёдиненные Штаты Америки, которые не стесняются инициировать чрезмерную военную активность в целях военно-политического давления на Россию", — уверен Кошкин.

К тому же надо учитывать, дополняет эксперт, что преимущество НАТО заключается и в совокупной численности вооружённых сил, входящих в блок. Также у НАТО огромное количество бронетанковой техники, самолётов, но в агрессии обвиняют Россию.

"На коллегии Министерства обороны Российской Федерации, где присутствовал верховный главнокомандующий — президент России Владимир Путин, отмечалась чрезмерная активность НАТО на границах Российской Федерации", — напомнил Кошкин.

Точки соприкосновения: куда идём?

Что касается "точек соприкосновения": под конец 2020 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил — "встраиваться" нам, как было в 90-е годы, никуда не надо. Потому что мы от европейского сообщества не ждём поступков, которые бы свидетельствовали о желании стабилизации в Европе.

"Сейчас у России нет желания встраиваться. Мы не чувствуем абсолютно никакой поддержки нашим инициативам.

Например, вопрос о ракетах средней и малой дальности. Мы наложили односторонний мораторий. США даже не хотят на это реагировать, у них совсем другая концепция.

Они находятся за океаном и хотели бы руками своих союзников заставлять Россию находиться в режиме постоянного военно-политического давления", — рассказывает Кошкин.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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