В МИД России подводят итоги работы за 2020 год. В комментарии ведомства уточняются в том числе и отношения России с НАТО, которые, к сожалению, пока далеки от оптимальных.
В комментарии МИД сказано, что Москва старается снизить напряжённость в отношениях, однако зачастую приходится предпринимать односторонние шаги. В частности, к ним относится запрет на базирование в Европе ракет средней и малой дальности.
"В политике НАТО, ЕС и ряда их отдельных членов конфронтационные подходы преобладали над конструктивным началом", — резюмировали в МИД.
Однако работа будет продолжена, и в Москве надеются на то, что вскоре отношения на европейском пространстве придут к большей предсказуемости и сдержанности.
"Продолжался диалог с заинтересованными в сотрудничестве с Россией странами Европы", — уточнили в МИД.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.