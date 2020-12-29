В МИД подвели итоги отношений РФ и НАТО в 2020 году

В МИД России подводят итоги работы за 2020 год. В комментарии ведомства уточняются в том числе и отношения России с НАТО, которые, к сожалению, пока далеки от оптимальных.

В комментарии МИД сказано, что Москва старается снизить напряжённость в отношениях, однако зачастую приходится предпринимать односторонние шаги. В частности, к ним относится запрет на базирование в Европе ракет средней и малой дальности.

"В политике НАТО, ЕС и ряда их отдельных членов конфронтационные подходы преобладали над конструктивным началом", — резюмировали в МИД.

Однако работа будет продолжена, и в Москве надеются на то, что вскоре отношения на европейском пространстве придут к большей предсказуемости и сдержанности.