В Минпросвещении предложили не нагружать детей домашними заданиями

Новое предложение от Министерства просвещения: школьников, уходящих на зимние "праздничные" каникулы, стоит не нагружать домашним заданием. Без него дети отдохнут значительно лучше и активнее, уверены в ведомстве.

Данные приводит связанный с ведомством Telegram-профиль "Большая перемена РФ".

"Весь год наши школьники учились в непростых условиях, поэтому считаю, что будет справедливо освободить ребят от домашнего задания на новогодние каникулы", — сообщил, по уточнённым данным, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

На каникулах, отметил чиновник, детям нужно время так и на чтение, и на реализацию творческого потенциала. В заключение Кравцов рекомендовал учащимся уделить время и семье.

Напомним, что ранее из ведомства пришли данные об отмене досрочной сдачи ЕГЭ. Как оказалось, такое решение связано с эпидемиологической обстановкой.