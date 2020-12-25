Сюрприз для школьников: власти отменяют досрочный ЕГЭ

Нововведение, призванное облегчить жизнь школьникам, анонсировали в Министерстве просвещения. По словам чиновников, в 2021 году досрочный ЕГЭ отменят.

Пресс-служба ведомства приводит слова Сергея Кравцова, министра просвещения РФ. Он отметил, что год будет для учащихся весьма непростой, и на фоне эпидемиологической обстановке было принято важное решение.

"Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется", — сообщил он.

Также уточняется, что облегчат жизнь девятиклассникам: отменят и досрочный ОГЭ. Таким образом, для девятых классов оставят лишь экзамены по русскому и математике.