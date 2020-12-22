Депутат Боярский — о ЕГЭ, дистанционке и Ювенальной юстиции

Проблемы и нарекания на ЕГЭ начались с его введения. Где этот воз нынче? Есть ли решения проблем? Что в сухом остатке? Будет ли отмена? Чем грозит удалённое обучение? Будут ли его развивать и насколько широко? Возможно ли в России введение Ювенальной юстиции? Почему недавно были отложены два законопроекта? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

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— Сергей Михайлович, у людей возникает множество нареканий по системе ЕГЭ с момента введения. Не планируется ли его отмена?

— ЕГЭ существует — это факт, как Солнце встает и декабрь — это зима. Мы живем по этому календарю и в этой системе координат. Я был еще совсем юн, когда принимались решения о переводе нашей школьной системы на ЕГЭ. Сам я ЕГЭ не сдавал, а сдавал простые экзамены, поступал в институт тоже не по баллам.

Для чего сделан был Единый государственный экзамен вроде бы понятно. Для того чтобы уравнять возможности абитуриентов огромной страны. Потому что раньше петербуржские и московские вузы были наполнены исключительно местными по блату и, соответственно, выделялись некой элитарностью — московское, ленинградское образование.

ЕГЭ: плюсы и минусы

Понятно, что есть прекрасные вузы и в других частях нашей страны, но все же и они тоже были не для всех, а в основном для местных. Наверху посчитали, что так неправильно, давайте дадим всем шанс. После чего началось то, что началось. Сначала ЕГЭ был просто ужасный, потом еще хуже, потом вроде как ничего.

Добились результата с точки зрения наполнения студентами вузов из разных регионов? Да, добились однозначно. В Петербурге в каждом вузе доля местных и приезжих со всей страны — примерно 50 на 50. Это, наверное, здорово и правильно. Упало ли качество образования, как это влияет на психику, на психологическое состояние подростков, родителей? На мой взгляд, конечно, система тестов убивает индивидуальность, не дает человеку мыслить творчески, раскрываться.

По сути, 9-е и 10-е классы теперь превращаются в подготовку к написанию теста ЕГЭ, идет узконаправленная подготовка на результат. Так что жалоб — море, а также море рассуждений от тех кто через это прошел, от родителей, самих учителей и от сочувствующих вокруг.

Будет ли какая-то глобальная реформа в ближайшее время? Думаю, что нет, потому что реализовать ее колоссально сложно и трудно. 2020 год вообще нас всех немного затормозил в наших стремлениях, поскольку видим, что совсем уж не до этого.

Угроза дистанционки

Сейчас другая угроза нависла над нами — это пресловутая дистанционка. Ни учиться, ни работать, на мой взгляд, так неудобно. Абсолютно теряется ощущение присутствия и взаимодействия.

В конечном счете страдает качество принятых решений и учебного процесса. Мои дети, как и все, весной были выгнаны на удаленку. Была полная неразбериха — учителя не понимают как проверять, дети не понимают, что делать.

Для всех это было очень сложное и трудное испытание. Для тех у кого нет возможности бабушку с ребенком оставить дома это вообще была катастрофа.

Сейчас родительские сообщества бьют в колокола, что реализуется какая-то страшная программа, вообще все обучение в скором времени будет переведено на постоянную дистанционную основу.

Ответственно заявляю: по крайней мере, в Государственной Думе таких злодеев, которые хотели бы этого, нет. Мы все прекрасно понимаем, что любой удаленный доступ получения информации может быть только дополнительным — как нечто факультативное.

Например, находясь за Уралом, здорово поприсутствовать на лекции в МГУ. И нужно дать такую возможность всем. Для этого есть программы развития широкополосного доступа в интернете, оборудование специальных компьютерных классов в средних учебных заведениях.

Но ни о какой замене очного обучения в любых учебных заведениях на удаленное, я надеюсь, речи нет и надеюсь не будет и в перспективе. Мы все от этого, к сожалению, пострадали, но это была вынужденная мера, которая, я надеюсь, сойдет на нет, как только закончится вся эта беда с коронавирусом.

— Всех пугает возможность внедрения Ювенальной юстиции. Что вы об этом думаете?

— У нас нет Ювенальной юстиции. Я надеюсь, что ее не будет. Недавно был отложен достаточно громкий законопроект. Их даже есть два конкурирующих. Один рождался достаточное длительное время в Совете Федерации, другой — в Государственной Думе.

В этом случае спешка не нужна

Там речь шла об оперативном изъятии ребенка из семьи чуть ли не в течение суток по решению суда в случае, если нахождение в семье признается опасным для жизни и здоровья. Огромное количество критики и опасений вызывал сам факт появления такого законопроекта.

В итоге было принято решение снять его с рассмотрения и подготовить коллег-депутатов и все общество к его рассмотрению, потому что мы даже не поняли, зачем это понадобилось именно сейчас, почему все делалось в спешке. Мы услышали мнения людей, и Слава Богу, отложили.

Я против любых проявлений Ювенальной юстиции, против любой лазейки, возможности влезть в семью. Но при всем при этом мы должны понимать, что семьи бывают откровенно неблагополучные, в семьях реально погибают люди, в том числе дети.

Так что здесь — палка о двух концах, но всегда государственная дубина должна быть на страже интересов именно семьи как института. В семью не нужно залезать. Пусть сами разбираются до поры до времени. Но механизм помочь разобраться должен существовать. Если, мы уберем голову в песок, это тоже будет неправильно.