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"Авачинские итоги": что случилось, кто виноват и при чём здесь Япония

Политика

По итогам всех проверок и разбирательств, официальной причиной экологической катастрофы на Камчатке стал природный фактор. Учёные сообщили, что всё дело в цветении микроводорослей.

"Авачинские итоги": что случилось, кто виноват и при чём здесь Япония

Напомним, в конце сентября с Камчатки (а точнее — с территории Авачинского залива) стали поступать сообщения о массовом загрязнении акватории и о гибели флоры и фауны. Также пострадали несколько местных сёрферов — они жаловались на покраснение кожи и жжение в глазах.

Итоговая причина — цветение водорослей, которые выделяли при этом опасные токсины, уверены учёные. На данный момент цветение закончилось.

Данное происшествие — просто идеальный материал для развития всяческих "теорий заговора", разговоров о том, что "власти скрывают", и на самом деле произошла промышленная или иная авария. Оправданы ли такие разговоры — или случилась действительно природная аномалия? Есть ли какие-то схожие случаи?

Рассказывает специально для читателей "Правды. Ру" исполнительный директор открытой экологической платформы "Российские зелёные", эколог Сергей Шахматов.

Наследие Авачинского залива: "корни" проблемы

Эксперт отмечает: природный фактор (который описан как российскими, так и зарубежными учёными), имеет место быть. Но говорить о стопроцентной уверенности в том, что не было никаких техногенных факторов, не стоит.

На взгляд "Российских зелёных", всё-таки был дополнительный фактор. Он присутствует до сих пор, и до сих пор непонятно до конца его влияние. Это Козельский полигон с химическими отходами, он давно заброшен — и на этом фоне странно выглядит очень "резкое" решение по поводу рекультивации.

"Нет точных, стопроцентных доказательств того, что данный полигон не влияет через весенние и осенние паводки, через подземные воды непосредственно на акваторию, прилегающую к океанам", — подчёркивает Шахматов.

Также, продолжает эксперт, нельзя сказать, как влияют на залив флоты, которые располагаются неподалёку.

"Я имею в виду как флоты российские военные, так и японские, китайские, американские, они постоянно ходят в этой акватории.

И мы почти ничего не знаем о советском наследии. Но есть свидетели, которые говорят: избытки топлива, избытки отходов от "жизнедеятельности" кораблей в советское время просто скидывались именно в эту акваторию", — рассказывает о ситуации Шахматов.

Кроме того, недалеко от неё проходят пути торговых судов, и все эти факторы много лет влияли на ситуацию. То есть предпосылки формировались даже не годами, а десятилетиями.

"Скорее всего, сформировался "букет" причин, где, конечно, основной причиной выступает природный фактор. И об этом говорили наши академики. Но исключать техногенные факторы совершенно точно нельзя", — отмечает эксперт.

"Японский слив": трагедия в заливе как прикрытие?

Однако есть и ещё более интересная деталь, комментирует эксперт. К трагедии в Авачинском заливе оказалось приковано пристальное внимание в том числе мировых СМИ. Например, освещали вопрос Китай и Япония, при том, что в данных странах также случались подобные явления, но они оставались без внимания. И особенно интересна позиция Японии.

"Почему-то все бросились обсуждать именно этот инцидент, эту трагедию. Мы смотрим на Японию, и мы говорим о том, что произошёл информационный вброс.

Ранее правительство Японии сообщило, что "сливает" несколько миллионов кубометров воды, которые сегодня держат аварийно закрытые АЭС. И прозвучало это заявление всего за несколько недель до Авачинской трагедии", — разбирает ситуацию Шахматов.

"Тема не нова": подобное уже случалось

Подобные случаи с цветением водорослей, продолжает эксперт, уже случались: в ходе приливов на территориях севернее Камчатки.

"В Приморском крае вот эта точка, которая выше Берингова пролива, там наблюдались схожие явления. Причем наблюдались несколько десятилетий, были описаны учёными. Тема не нова, она изучается экспертами по океанологии и океанам во всём мире", — сообщает эксперт.

А вот что происходит за кулисами данного события и почему на это не обращают внимания — большой вопрос. И на него определённо надо кому-то отвечать, резюмирует Шахматов.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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