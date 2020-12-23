Глава Крыма о коронавирусе: надо учесть "апокалиптический сценарий"

Ситуация с коронавирусом в Крыму остаётся сложной и продолжает развиваться по негативному сценарию. Ранее на пропускном пункте случился опасный инцидент: заражённый гражданин захотел уехать из региона.

Прокомментировал обстановку глава Крыма Сергей Аксёнов. По данным чиновника, житель очень хотел уехать, однако у него оказался положительный тест на заболевание и за пределы Крыма его не пустили.

"То есть работа пропускного пункта была практически парализована. Он ломился, ему было всё равно", — передают слова Аксёнова представители оперативного штаба при правительстве.

Также чиновник отметил, что Крыму нужно быть готовым к "апокалиптическому сценарию".

"Апокалиптический сценарий надо учитывать и от него "плясать". Хочешь мира, готовься к войне", — подчеркнул Аксёнов.

Ранее о сложной остановке в Крыму рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.