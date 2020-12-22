"Стратегия атаки": на Украине предложили устроить России "новый Перл-Харбор"

Украинский политолог Зиновий Свереда заявил, что Киев должен разработать стратегию военного "освобождения" Крыма и Донбасса. Которая, по его мнению, может включать и вполне конкретные меры. Например, взрыв Крымского моста.

План пана Свереды

По мнению пана Свереды (а он еще и "доктор социальной экономики"), "нормандский формат" якобы завел в никуда, а Германия и Франция не раз занимали на переговорах неоднозначную позицию. А стало быть, к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию. Это, в общем, знакомая история. Но на этом размышления доктора социальной экономики не заканчиваются.

"Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров", — заявил "эксперт" в эфире телеканала "Прямой". Среди мер, им предложенных — взрыв Крымского моста и "новый Перл-Харбор" для российского флота.

"Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск", — заявил политолог.

По его мнению, таким образом Украина сможет сравниться с передовыми странами в вопросе защиты своих интересов. А тогда и Великобритания с США будут относиться к ней как к партнеру.

Вот уж не знаем, как те же США отнесутся к призывам насчет "нового Перл-Харбора"… Впрочем, вероятнее всего, просто не обратят на этот комментарий внимания.

Заслуживают ли подобные "эксперты" внимания?

Надо заметить, что пан Свереда не впервые выступает со, скажем так, экзотическими идеями. Ранее он предлагал продать американским компаниям замели на границе с Россией в Харьковской и Сумской областях. По мнению доктора социальной экономики, в таком случае армия США встанет на защиту своих компаний. А те будут добывать сланцевый газ. В общем, сплошные плюсы. Правда, реализовывать эту инициативу почему-то желающих нет…

Но если называть вещи именами, то высказывания политолога Свереды и ему подобных — это бред малохольных. Это, разумеется, никакая не экспертная оценка. И совершенно ясно, что подобные заявления не преследуют никакой иной цели, кроме того, чтобы привлечь внимание. Разумеется, Зиновий Свереда это прекрасно понимает.

В каком направлении пойдет его дальнейшая карьера — совершенно неинтересно. А вот что действительно интересует, так это количество комментариев с российской стороны. Комментируют депутаты, сенаторы, главы регионов… С чего такой ажиотаж?

Зачем еще раз повторять, что малейшая попытка реализовать на практике то, о чем говорит Свереда и ему подобные, будет иметь тяжелейшие последствия? Все же полагаем, что в Киеве это понимают. Ну а такое внимание к высказываниям украинских "экспертов" это только повод для них продолжить то, что называется "троллингом". По-другому подобные "экспертные оценки" не назовешь.