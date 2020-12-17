Жириновского пригласили в астраханское село: надо обсудить иноплатенян

Необычную просьбу к ЛДПР в целом и к Владимиру Жириновскому в частности высказал житель одного из сёл в Астрахани. Лидера ЛДПР попросили приехать лично и получить свежие данные по инопланетянам.

Как пишут в Telegram-канале партии, житель села уверен, что видел инопланетян. Более того, он с ними пообщался, и его заверили, что вскоре из Астраханской области начнут похищать лучших людей, тогда как остальных оставят доживать свой век.

Критерии отбора, к сожалению, гости с других планет не уточняли. О сроках, в которые произойдёт "похищение", также ничего неизвестно.