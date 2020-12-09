Российское ПО начнут ставить на гаджеты в "День дурака"

В Госдуме приняли смелое решение: отложить обязательную установку российского ПО на гаджеты на три месяца. По иронии судьбы, "Рубиконом" стало первое апреля.

Напомним суть закона: на все смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры нужно будет обязательно предустанавливать российское программное обеспечение.

Закон приняли достаточно давно (в 2019 году), он должен был вступить в силу первого июля 2020 года. Однако в законотворческом механизме что-то застопорилось, и инновацию перенесли на первое января 2021 года. Но и с этой датой не задалось: по ряду причин пришлось принимать поправку с отсрочкой. Новой датой "активации" закона стало первое апреля, известное как "День смеха" и "День дурака".

Ставить, к слову, есть что: в рамках работ по подготовке нововведения в Минцифры обработали около 100 заявок. Известно, что в перечень обязательного ПО включены продукты от "Яндекса", Mail. ru Group, а также "Госуслуги" и система "Мир".