На все продаваемые гаджеты в РФ будут устанавливать российское ПО

На все продаваемые в России умные телевизоры, ноутбуки, компьютеры, планшеты и смартфоны будут устанавливать отечественное ПО.

Это станет обязательным с 1 января 2021 года.

Для предустановки составлен целый список необходимого программного обеспечения: навигатор, голосовой помощник, мессенджеры, соцсети, браузеры, почтовые сервисы, а также приложение для получения госуслуг и использования национальной платёжной системы "Мир".