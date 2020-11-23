На все продаваемые в России умные телевизоры, ноутбуки, компьютеры, планшеты и смартфоны будут устанавливать отечественное ПО.
Это станет обязательным с 1 января 2021 года.
Для предустановки составлен целый список необходимого программного обеспечения: навигатор, голосовой помощник, мессенджеры, соцсети, браузеры, почтовые сервисы, а также приложение для получения госуслуг и использования национальной платёжной системы "Мир".
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.